1win1win казино является онлайн-платформой, предоставляющей игрокам разнообразные азартные развлечения, включая слоты (игровые автоматы), столы для настольных игр и спортивные ставки. Игроками отмечается удобный интерфейс и интуитивно понятные регистрация и вход. Большинство игр на платформе доступны на мобильных устройствах, обеспечивая игрокам гибкость и мобильность. Кроме того, казино 1вин часто предлагает разнообразные бонусы и акции.

Приветственный бонус за 1-ый депозит 200%

Став новым клиентом компании, вы сможете получить бонус за первый депозит 200% и ещё на 3 последующих депозита не более 75000 рублей в общем.

Рейтинг казино 1win

Репутация среди игроков
100%
Бонусная программа
98%
Удобство сайта и мобильной версии
97%
Качество мобильного приложения
99%
Удобство платежных методов
100%
Скорость выплат
96%

Обзор официального сайта 1win

Официальный сайт www.1win.xyz
Предложения оператора Игры казино, Пари на результаты разных спортивных матчей, быстрые игры, слоты, ТВ-шоу, краш-аппараты и т.д.
Бонус за первое пополнение депозита Дополнительные средства в размере 500%.
Программный софт для смартфонов планшетов Приложения Android, iOS а также Windows.
Лицензия Сертификат от регулятора Curacao, 8048/JAZ2018-040.
Владелец 1win N.V.
Дата создания компании 2016.

Плюсы и минусы казино

Надежность и хорошая репутация.
Есть лицензия Curacao.
24/7 доступ к играм онлайн казино.
Большой выбор платежных инструментов.
Щедрые бонусы.
Регулярно обновляют рабочее зеркало.
Необходимость верификации даже при выводе небольших сумм.

1win казино зеркало

На этой странице вы всегда найдёте актуальное зеркало для входа на официальный сайт компании.

Пополнение счета и вывод денег

Средства, которые поступят на баланс 1win casino можно использовать в качестве ставки в слотах, пари и других развлечениях. Определенная сумма принесет на счет бонус. Все особенности финансовых транзакций представлены далее.

Валюты Рубли, евро, доллары
Способы депозита, мин. 50 Visa, Mastercard, МИР, P2P, Piastrix, Monetix, BTC, LTC, ETH, USDT и т.д.
Способы вывода, мин. 100 Карты банков, Piastrix, Monetix, BTC, LTC, ETH, USDT и т.д.
Срок осуществления перечисления с баланса Операция займет от 0 до 24 часов, при условии успешной верификации
Лимиты БК не устанавливает ограничений. Лимиты могут быть частью политики определенной платежной системы
Вывод выигрыша в течение выходных Да
Верификация при оформлении заявки на вывод Обязательно

Поддержка клиентов и контакты для связи

Администрация всегда готова оказать помощь начинающим игрокам. Для связи можно выбрать один из предложенных способов

E-mail (служба технической поддержки) support@1win.xyz
Номер телефона горячей линии 8(800)301-77-89
Онлайн-чат Да, на официальном сайте
