На этой странице вы всегда найдёте актуальное зеркало для входа на официальный сайт компании.
Пополнение счета и вывод денег
Средства, которые поступят на баланс 1win casino можно использовать в качестве ставки в слотах, пари и других развлечениях. Определенная сумма принесет на счет бонус. Все особенности финансовых транзакций представлены далее.
|Валюты
|Рубли, евро, доллары
|Способы депозита, мин. 50
|Visa, Mastercard, МИР, P2P, Piastrix, Monetix, BTC, LTC, ETH, USDT и т.д.
|Способы вывода, мин. 100
|Карты банков, Piastrix, Monetix, BTC, LTC, ETH, USDT и т.д.
|Срок осуществления перечисления с баланса
|Операция займет от 0 до 24 часов, при условии успешной верификации
|Лимиты
|БК не устанавливает ограничений. Лимиты могут быть частью политики определенной платежной системы
|Вывод выигрыша в течение выходных
|Да
|Верификация при оформлении заявки на вывод
|Обязательно
Поддержка клиентов и контакты для связи
Администрация всегда готова оказать помощь начинающим игрокам. Для связи можно выбрать один из предложенных способов
|E-mail (служба технической поддержки)
|support@1win.xyz
|Номер телефона горячей линии
|8(800)301-77-89
|Онлайн-чат
|Да, на официальном сайте